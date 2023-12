Detran de Goiás promove a Semana de Conscientização para o Respeito à Faixa de Pedestre

O Governo de Goiás, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), iniciou nesta segunda-feira (04/12) a Semana de Conscientização para o Respeito à Faixa de Pedestre. Durante essa semana, mais de 300 ações educativas serão realizadas em conjunto com uma campanha publicitária, visando alertar a população sobre a importância de prevenir acidentes no trânsito. As atividades estão programadas até sexta-feira (08/12).

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e outubro deste ano, ocorreram 1.559 atropelamentos em Goiás, resultando em 77 mortes. O presidente do Detran-GO, delegado Waldir, ressalta a gravidade desses números, registrando uma média de cinco atropelamentos diários e uma morte a cada quatro dias, considerados inaceitáveis.

Durante essa Semana, o foco está na proteção dos pedestres, considerados o elemento mais vulnerável no trânsito. Com o intuito de resguardar essa parcela da população, ações educativas visam conscientizar não apenas os motoristas, mas toda a comunidade sobre a importância de respeitar as faixas de pedestres.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica como infração gravíssima a omissão de preferência ao pedestre na faixa, sendo imperativo o respeito mesmo na ausência dessa sinalização.

Durante o lançamento da campanha, a estudante Clara Mello, vítima de um atropelamento em agosto deste ano, compartilhou sua experiência, destacando a importância de sensibilizar as pessoas para o respeito à faixa de pedestre.

As atividades da Semana de Conscientização incluem uma força-tarefa formada por educadores de trânsito, policiais militares e funcionários do Detran, que realizarão blitz educativas em diversas regiões de Goiânia, distribuindo materiais educativos e orientando sobre a travessia segura.

O CTB estabelece penalidades para os motoristas que desrespeitarem a preferência do pedestre na faixa, podendo gerar multas e pontos na carteira de habilitação. Além disso, o pedestre também possui responsabilidades, como sinalizar a intenção de atravessar mesmo na faixa de pedestre.

A Semana de Conscientização visa, assim, não apenas informar sobre os direitos e deveres no trânsito, mas também sensibilizar a população para a importância do respeito mútuo entre pedestres e condutores, visando a segurança de todos.