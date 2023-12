Senador, Deputados e Prefeitos visitam obras e reforçam apoio ao CORA

Nesta segunda-feira (04/12), o governador Ronaldo Caiado retornou ao canteiro de construção do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), localizado às margens da BR-153 em Goiânia. Acompanhado pelo senador Jorge Kajuru, pelo deputado federal Daniel Agrobom, pelo deputado estadual Lucas do Vale e pelos prefeitos Anderson de Paula (Quirinópolis) e Dione José de Araújo (Itumbiara), o governador apresentou o andamento do projeto, destacando que a obra estará concluída em 20 meses, sendo totalmente pública, com mais de 40% dos serviços já finalizados em apenas dez meses.

O investimento nesta fase, voltada para o atendimento de crianças e adolescentes, alcançará R$ 180 milhões. Caiado ressaltou a excelência nos padrões do hospital, abordando as alas médica, de enfermagem, centro de exames e alojamento para familiares. Além disso, anunciou a realização de cirurgias sofisticadas com a utilização de robôs.

A comitiva do governador incluía o secretário de indústria e comércio, Joel Sant’Anna Braga, e o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissoto. A fase inicial dos trabalhos engloba a fundação, instalação da estrutura metálica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, cobertura e instalações de ar-condicionado.

A secretária-adjunta de Saúde, Anamaria Arruda, destacou que o Complexo terá 148 leitos de internação, centro cirúrgico, farmácia e centro de infusão quimioterápica, visando atender mais proximamente aos pacientes goianos. O senador Jorge Kajuru, após a visita, classificou a obra como a “maior da história da saúde de Goiás” e assegurou apoio financeiro por meio de emendas parlamentares.

O governador Caiado e a primeira-dama, Gracinha Caiado, anteriormente estiveram no local em vistoria no dia 29/11. Em conjunto com membros do governo, parlamentares, 118 prefeitos e artistas como Gusttavo Lima, Maiara e Maraísa, e Cuiabano Lima, lideraram uma mobilização em defesa do projeto, que se inspira no modelo de atendimento do Hospital do Amor, em Barretos (SP), e promete marcar a história da saúde em Goiás.