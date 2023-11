Expansão notável do comércio em Goiás supera média nacional em setembro, revela IBGE

O comércio varejista goiano apresentou um crescimento significativo de 3,9% em setembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, ultrapassando a média nacional de 3,3%. Os dados, coletados pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) a partir de pesquisas do IBGE, posicionam Goiás como o oitavo estado brasileiro com o melhor desempenho.

O destaque desse avanço fica por conta das notáveis altas nas vendas de hipermercados e supermercados (12,9%), produtos alimentícios, bebidas e fumo (11%), móveis (10,7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (11%), além de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,4%). Especialistas do instituto observam que o ranking reflete a preferência dos consumidores por itens essenciais, como alimentos, em detrimento de mercadorias consideradas não essenciais.

Do ponto de vista econômico, o vigoroso desempenho do comércio goiano se junta a outros indicadores positivos. O governador Ronaldo Caiado destaca que “Goiás também registrou 31 meses consecutivos de crescimento na atividade econômica e PIB superior ao nacional em 2022, consolidando-se como o estado que mais cresce no Brasil.” Já Adriano da Rocha Lima, titular da Secretaria-Geral de Governo, enfatiza a importância do setor ao afirmar que “gera emprego e renda para milhares de famílias.”

Na análise da variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior, o comércio em Goiás apresentou um avanço de 0,6%, com um aumento de 0,2% na variação acumulada em 12 meses. Em relação ao mês anterior, o varejo goiano registrou um crescimento de 1,5%, considerando o ajuste sazonal.

A Pesquisa Mensal de Comércio, responsável por esses indicadores, oferece uma visão abrangente do comportamento do comércio varejista no país, examinando a receita bruta de revenda em empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista.