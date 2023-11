Embaixadora da Dinamarca enaltece qualidade do atendimento no Hecad durante visita a Goiás

Durante sua visita a Goiás, a embaixadora da Dinamarca, Eve Pedersen, expressou elogios ao trabalho exemplar realizado pelo Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). Em um encontro no Palácio das Esmeraldas, onde foi recebida pelo governador em exercício Daniel Vilela, Pedersen destacou o tratamento humanizado proporcionado aos pacientes pelo corpo clínico do hospital.

A Embaixada da Dinamarca no Brasil, por meio de sua representante, atestou a qualidade do atendimento no Hecad e expressou interesse em estabelecer acordos de cooperação técnica com o Governo de Goiás, em continuidade aos vínculos já mantidos com o Ministério da Saúde desde 2016. Durante um almoço na última quinta-feira (09/11), Pedersen compartilhou suas impressões positivas com o governador em exercício.

“Estamos impressionados e comovidos com o trabalho feito por vocês, principalmente na área pediátrica. O Hecad é um hospital de ponta, de primeira linha. E o que mais me chamou a atenção foi a atuação humanizada e carinhosa dos profissionais, além do eficiente uso da tecnologia”, destacou a embaixadora. Além disso, ela manifestou o desejo de estabelecer pautas e agendas em comum com o governo estadual na área da saúde.

O governador em exercício, Daniel Vilela, respondeu positivamente à proposta de parceria com a Dinamarca e destacou a importância da troca de conhecimento, experiências e acesso às novas tecnologias. Ele enfatizou que todos os hospitais sob responsabilidade do governo estadual seguem o mesmo padrão de qualidade verificado pela diplomata e demais assessores no Hecad, algo que o governador Ronaldo Caiado valoriza.

Durante o encontro, Vilela também explanou sobre o processo de regionalização da saúde em Goiás, uma iniciativa implementada por Ronaldo Caiado, permitindo que pacientes do interior recebam atendimento em suas cidades ou municípios próximos, sem a necessidade de deslocamento para a capital. O governador em exercício expressou o desejo de investir ainda mais em tecnologia, telemedicina e na ampliação do raio de atendimento.

A vinda do grupo dinamarquês a Goiânia foi articulada pelo deputado federal Zacharias Calil, titular da Comissão de Saúde da Câmara Federal. Calil, que esteve na Dinamarca em março, buscando projetos adaptáveis ao Brasil, ressaltou a importância de aprender com o país que foi pioneiro no uso da insulina e de medicamentos para tratar a diabetes tipo 2.

Após o encontro no Palácio das Esmeraldas, a embaixadora Eve Pedersen visitou a Clínica Teia, especializada no atendimento a crianças e adolescentes diagnosticados com autismo.

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), entregue à população por Ronaldo Caiado em fevereiro de 2022, possui 116 leitos de enfermaria, 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs), pronto-socorro pediátrico 24 horas e ambulatório com 20 especialidades médicas pediátricas. Além disso, o Hecad oferece instalações como brinquedoteca, fraldário, capela ecumênica, salas de acolhimento familiar e uma ambientação personalizada para proporcionar conforto às crianças durante todas as etapas do tratamento.

O almoço contou com a participação do assessor especial da Governadoria, Euler Morais; dos deputados federais Geraldo Resende (MS) e Marussa Boldrin; e dos ex-deputados federais Vilmar Rocha e Pedro Chaves, atual chefe de gabinete do governador em exercício, além de médicos e assessores.