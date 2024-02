Estado de Goiás lança programa de auxílio ao aluguel em 18 cidades com mais de 6 mil vagas disponíveis

O Estado de Goiás, através da Agência Goiana de Habitação (Agehab), anunciou a abertura de inscrições para o programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”. A iniciativa, que está disponível em 18 municípios, inclui Cristalina, Padre Bernardo, e diversas outras cidades, visa oferecer apoio financeiro para moradia a famílias que atendam a determinados critérios.

As inscrições podem ser realizadas online, com o regulamento e o formulário de inscrição acessíveis no site oficial da Agehab a partir de 20 de fevereiro. Os interessados no programa serão avaliados e selecionados com base na ordem de inscrição e na documentação que comprove o atendimento aos requisitos legais exigidos pelo programa.

Segundo Alexandre Baldy, presidente da Agehab, esta fase do programa irá beneficiar 6.235 famílias, oferecendo um auxílio mensal de R$ 350 durante um período de 18 meses. Para ser elegível, é necessário ter registro no CadÚnico, ser maior de 18 anos ou legalmente emancipado, residir no município de interesse por no mínimo três anos e cumprir um dos diversos critérios específicos listados, como estar em situação de superendividamento, morar em condições inadequadas, ou ser vítima de violência doméstica, entre outros.

Baldy ressalta a importância de atender a todos os requisitos e a necessidade de comprovação por meio de documentos. Alerta também para a desclassificação de candidatos que apresentem informações inconsistentes ou irregulares durante o processo de inscrição.

Criado em 2021, o Aluguel Social tem a capacidade de apoiar aproximadamente 40 mil beneficiários em Goiás simultaneamente. O auxílio é destinado exclusivamente para o pagamento de aluguel e é transferido por meio de um aplicativo, funcionando como um banco digital que facilita o repasse diretamente para os locadores, sem permitir saques em dinheiro ou transferências para terceiros.

Para mais informações sobre o programa, os interessados podem visitar o site www.agehab.go.gov.br, entrar em contato pelos telefones disponibilizados, ou visitar a sede da Agehab em Goiânia, respeitando o horário de funcionamento.