Brasil fortalece sua presença na Gulfood em Dubai, destacando liderança no mercado global de proteínas

Os Emirados Árabes Unidos, considerados o 13º maior comprador de produtos do agronegócio brasileiro, estão sediando nesta semana, em Dubai, a 29ª edição da Gulfood, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio e uma das maiores do mundo. Este evento, palco crucial para as exportações brasileiras, testemunha uma sólida parceria institucional com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), destacada pela participação ativa de uma delegação representativa.

O secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, juntamente com o secretário-adjunto, Julio Ramos, e o diretor de Promoção Comercial e Investimentos, Marcel Moreira, lideraram a delegação brasileira em seis pavilhões estrategicamente organizados pela Apex Brasil e entidades setoriais, incluindo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), reunindo aproximadamente 120 empresas do Brasil.

Com previsão de movimentar US$ 2,4 bilhões em negócios para o Brasil, a feira destaca o papel proeminente das proteínas animais brasileiras, especialmente a carne de frango halal, produzida de acordo com os princípios e tradições islâmicas. O Brasil é atualmente o maior exportador mundial de carne halal, e as projeções indicam um contínuo crescimento das exportações brasileiras para esse mercado. No ano passado, o Brasil exportou US$ 2,33 bilhões em produtos do agronegócio para os Emirados Árabes, sendo a carne responsável por 54% desse total.

“Respondendo ao chamado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, visitamos a Gulfood e todos os expositores brasileiros presentes. A feira tem sido extremamente positiva, com mais de 120 empresas brasileiras participantes alcançando vendas, o que contribui para o sucesso e desenvolvimento interno do país. Isso facilita o escoamento da produção brasileira, abre novos mercados e traz oportunidades significativas para nossos produtores”, afirmou Roberto Perosa.

A localização estratégica da feira em Dubai a torna um ponto de encontro internacional entre exportadores e importadores, especialmente dos países árabes, asiáticos e africanos, mercados de extrema relevância para o agronegócio brasileiro. Mais de 150 mil visitantes de todo o mundo são esperados no evento.

“O governo brasileiro, mais uma vez, demonstra seu compromisso, dialogando diretamente com as empresas. O apoio constante que temos recebido, evidenciado pela abertura de tantos novos mercados e pela implementação de novos programas, reflete as cifras que apresentamos ao Presidente da República: nos últimos 20 anos, os setores bovino, suíno e de aves geraram para o Brasil mais de um trilhão e duzentos e cinquenta bilhões de reais em receitas cambiais. É esse impacto que a presença do Ministério da Agricultura na feira amplifica, reafirmando o Brasil como um dos principais players globais no mercado de proteínas”, destacou Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Além do Mapa, são parceiros institucionais da Gulfood a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira e diversas entidades setoriais, solidificando ainda mais a posição do Brasil como um líder no mercado global de proteínas.