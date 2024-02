Hotelaria para Idosos Goiânia – Insônia na terceira idade

O envelhecimento naturalmente causa o enfraquecimento de receptores neurológicos que se conectam com as substâncias químicas sinalizadoras do sono, por isso, muitos idosos sofrem com a insônia, causando cansaço e um grande impacto na sua qualidade de vida.

Doenças como Alzheimer, Parkinson, infecções urinárias, síndrome das pernas inquietas e apneia do sono também podem afetar a qualidade do sono, assim como fatores psicossociais, como a aposentadoria, redução da atividade física e falta de socialização.

Por isso, adotar medidas de higiene do sono é fundamental na terceira idade. Conheça algumas delas:

Estabelecer horários para dormir e acordar;

Praticar exercícios físicos regularmente;

Usar a cama apenas para dormir e manter relações sexuais, evitando permanecer nela durante o dia;

Evitar tirar cochilos durante o dia;

Não tomar café e outras bebidas com cafeína depois das 14h;

Evitar refeições pesadas à noite;

Na hora de dormir, deixar o quarto mais escuro e confortável;

Não usar aparelhos eletrônicos antes de dormir.

Procure atendimento com o geriatra se a insônia persistir!

