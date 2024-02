Ministério da Agricultura Brasileiro Celebra Abertura de Novos Mercados na Austrália e Costa Rica

O Governo brasileiro recebe com entusiasmo as notícias sobre a aprovação sanitária concedida pelos governos da Austrália e da Costa Rica, permitindo a importação de pescados do Brasil e produtos à base de células-tronco mesenquimais, respectivamente, com finalidades terapêuticas para cães, gatos e equinos. Essa conquista marca a entrada em dois novos mercados, fortalecendo as relações comerciais bilaterais e ressaltando a confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro.

Esses desenvolvimentos representam um avanço significativo, somando-se aos 11 mercados previamente abertos ao longo do último ano, totalizando 91 desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. A expectativa é que essas aberturas impulsionem o comércio com esses importantes parceiros, consolidando a posição do Brasil no cenário internacional.

A Costa Rica desempenha um papel crucial como destino para os produtos agrícolas brasileiros, registrando US$ 272 milhões em exportações em 2023. Os principais itens incluem cereais, farinhas, produtos florestais e do complexo de soja, com exportações agrícolas para o país atingindo cerca de US$ 30 milhões apenas em janeiro deste ano.

Por sua vez, as exportações agrícolas para a Austrália totalizaram US$ 293 milhões em 2023, com café, produtos florestais, produtos de origem animal e sucos representando 74% do total. Em 2024, as exportações para o mercado australiano já ultrapassaram US$ 24 milhões.

Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, destaca o intenso trabalho realizado para a abertura desses novos mercados, ressaltando a retomada do Brasil no cenário internacional. Perosa enfatiza a credibilidade do sistema de defesa sanitária brasileiro, reconhecido mundialmente, como fundamental para a conquista desses avanços comerciais.

Os resultados alcançados são fruto do trabalho conjunto do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério das Relações Exteriores, evidenciando o compromisso do governo brasileiro em expandir suas oportunidades de comércio exterior e fortalecer seus laços diplomáticos.