Descubra o Papel Fundamental do Urologista na Saúde Geniturinária Masculina e Feminina

O urologista desempenha um papel crucial na manutenção da saúde do sistema geniturinário, abrangendo não apenas órgãos como rins, bexiga, uretra e próstata, mas também cuidando dos aspectos relacionados à saúde reprodutiva masculina. Contrariando concepções equivocadas, o escopo de atuação desse especialista também se estende ao atendimento de pacientes do sexo feminino, lidando com uma variedade de condições, incluindo incontinência urinária, infecções do trato urinário e cálculos renais.

Quando é o Momento Adequado para uma Consulta com o Urologista?

O momento para consultar um urologista pode variar dependendo de diversos fatores. Geralmente, para os homens sem sintomas aparentes, recomenda-se uma consulta a partir dos 50 anos. No entanto, para aqueles com histórico familiar de câncer de próstata ou pertencentes à raça negra, a orientação é buscar atendimento a partir dos 45 anos. Além disso, sintomas relacionados ao sistema urinário e à saúde sexual devem ser prontamente avaliados pelo médico.

Atualmente, observa-se uma tendência crescente de incentivar consultas com urologistas desde a adolescência, visando à educação sobre doenças sexualmente transmissíveis, higiene genital e cuidados com a saúde sexual.

Ampla Gama de Doenças Tratadas e Prevenidas pelo Urologista

O campo de atuação do urologista abarca uma variedade de condições que afetam o sistema urinário e reprodutor masculino, desde problemas comuns até questões mais complexas. Além do tratamento, as consultas com esse especialista desempenham um papel crucial na prevenção e diagnóstico precoce de doenças.

Principais Doenças e Condições Tratadas pelo Urologista:

1. Doenças da Próstata:

Prostatite: inflamação prostática com tratamento variado conforme o tipo.

Câncer de próstata: cujo diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

2. Doenças da Bexiga:

Cistite: inflamação caracterizada por dor intensa e tratada com antibióticos.

Incontinência urinária: tratada com diferentes abordagens, incluindo exercícios e cirurgia.

Câncer de bexiga: com alto potencial de cura se diagnosticado precocemente.

3. Cálculos Renais:

Manifestados por dor intensa e tratados com diversos métodos, como medicamentos e cirurgia.

4. Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST):

Sífilis, herpes genital, HIV, entre outras, são diagnosticadas e tratadas pelo urologista.

Exames Realizados pelo Urologista:

Além do atendimento clínico, o urologista realiza uma variedade de exames, incluindo avaliações físicas, ultrassonografias, estudos urodinâmicos e avaliações penianas. Em casos de irregularidades hormonais, exames específicos podem ser solicitados, cuja interpretação é conduzida pelo especialista em urologia.