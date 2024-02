Entenda a Importância da Geriatria e Gerontologia na Saúde do Idoso

A geriatria é uma especialidade médica crucial no cuidado dos idosos, integrando-se à gerontologia para promover a saúde, prevenir doenças, tratar enfermidades, reabilitar funcionalmente e oferecer cuidados paliativos. Desde a promoção de um envelhecimento saudável até a reabilitação do idoso, essa área demanda abordagens específicas devido ao impacto do processo de envelhecimento no organismo. Os geriatras são médicos especializados nesse cuidado, passando por treinamento rigoroso e obtenção de certificações reconhecidas. Certifique-se da titulação do seu médico consultando o site do Conselho Regional de Medicina ou a lista nacional de associados titulados pela SBGG.

