Funcionários de Aparecida se engajam em capacitação do Programa Família Acolhedora

O Estado de Goiás, em uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e a Secretaria de Assistência Social de Aparecida de Goiânia, promove uma oficina educativa sobre o programa Família Acolhedora nesta quinta-feira, 22 de fevereiro. Este programa, parte da iniciativa Goiás Social, é introduzido como um projeto piloto no município e ocorre das 8h às 17h no Espaço Multiuso da Cidade Administrativa Maguito Vilela.

Destinado a profissionais de Assistência Social, conselheiros tutelares, membros dos conselhos de Assistência Social e de Direitos da Criança e do Adolescente, e representantes das secretarias de Educação e Saúde envolvidos com o atendimento a crianças e adolescentes, o treinamento busca promover uma oportunidade para reflexão, aprimoramento de conhecimentos e sensibilização em relação ao Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) e sua implementação no âmbito estadual.

Sulnara Santana, secretária de Assistência Social de Aparecida, expressa entusiasmo com o programa, enfatizando a importância de preparar profissionais para proteger crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Por sua vez, Wellington Matos, responsável pela Seds, sublinha que o Família Acolhedora complementa as ações do governo estadual visando a salvaguarda dos menores, com enfoque especial na sua proteção física, psicológica e social.

O programa Família Acolhedora é uma resposta ao desafio de proteger menores de idade que são separados de suas famílias biológicas devido a casos de violência doméstica, sendo acolhidos temporariamente por famílias previamente selecionadas, após rigorosa análise de documentação e avaliações. Este arranjo de acolhimento, seja institucional ou familiar, é considerado uma medida protetiva excepcional e temporária, em linha com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).