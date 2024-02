Zâmbia aprova importação de Café brasileiro: Oportunidades em expansão para produtores

O governo brasileiro recebeu com entusiasmo a notícia da aprovação sanitária concedida pelo governo da Zâmbia para a importação de café em grão verde (‘Coffea arabica’) do Brasil.

O Ministério da Agricultura da Zâmbia anunciou a conclusão bem-sucedida do processo de análise de risco de pragas, resultando na formulação de regulamentos fitossanitários para a importação de café em grão originário do Brasil. Com isso, o Brasil conquista a habilitação para exportar café para a Zâmbia.

As operações de exportação e importação de café em grão verde brasileiro poderão ser iniciadas por meio da inscrição na Janela Única Eletrônica da Zâmbia (“Zambia Electronic Single Window” – ZESW), acessível pelo site.

Essa abertura representa oportunidades promissoras para os produtores brasileiros, especialmente considerando o vasto potencial do continente africano em termos de crescimento demográfico e econômico. Segundo dados do “International Trade Center”, a importação anual de café pela Zâmbia tem oscilado entre US$ 600 mil e US$ 800 mil; em 2022, África do Sul, Guiné Equatorial e Botswana foram os principais fornecedores.

A autorização de importação de café brasileiro pelas autoridades zambianas é esperada para impulsionar o comércio bilateral e fortalecer as relações com esse parceiro estratégico do Brasil na África.

Esse resultado positivo é fruto do trabalho conjunto entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).”