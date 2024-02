Emater anuncia convocação de 23 candidatos para vagas temporárias de técnico agrícola

Follow on X

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), vinculada ao Governo de Goiás, divulgou na última sexta-feira, 9 de fevereiro, a convocação de 23 candidatos selecionados em seu processo seletivo. Esta seleção visa o preenchimento temporário de posições para técnicos agrícolas. Os interessados selecionados têm um prazo, que vai do dia 12 ao dia 16 de fevereiro, para expressar seu interesse nas vagas oferecidas.

Para efetivar a participação neste processo, os candidatos devem preencher um formulário online, disponível através do link , onde indicarão a localidade de sua preferência para atuação, mesmo que esta seja diferente da escolhida inicialmente no processo de seleção. A previsão é que os resultados sejam anunciados entre os dias 19 e 20 de fevereiro.

Rafael Gouveia, presidente da Emater, destacou a importância da incorporação desses novos técnicos ao time da agência. Segundo ele, essa ação reforça o corpo técnico da Emater, possibilitando uma ampliação e melhoria na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares espalhados por mais de 200 municípios goianos. Gouveia enfatizou também que a contratação contribuirá para expandir o alcance da agência, beneficiando um número maior de produtores rurais no estado.

O edital detalha as vagas disponíveis e os municípios onde os candidatos serão alocados. Aqueles que não manifestarem interesse pela vaga dentro do prazo estipulado serão automaticamente excluídos desta convocação, mas ainda assim continuarão no cadastro de elegíveis para futuras oportunidades.

A contratação dos técnicos agrícolas será efetivada por um período inicial de até três anos, com a possibilidade de extensão do contrato por até cinco anos. A remuneração para a posição é de R$ 2.500,00 mensais, além de um vale-alimentação de R$ 500,00, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo da chamada pública através do site oficial da Emater: https://www.emater.go.gov.br/wp/edital-no-1-chamada-publica-simplificada-emater/.