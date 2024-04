Planos de investimento do governo apontam para até R$ 80 bilhões em infraestrutura de transporte

Preveem-se investimentos governamentais na infraestrutura de transporte, variando entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões até 2026. Em uma iniciativa voltada para modernizar a infraestrutura nacional e impulsionar o desenvolvimento sustentável, o Ministério dos Transportes, sob a liderança do Ministro Renan Filho, anunciou um ambicioso plano de investimentos. Este plano visa revolucionar a mobilidade e a logística do país, destinando um montante entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões para projetos rodoviários e ferroviários até o ano de 2026.

No decorrer deste ano, o ministério tem como objetivo concluir e iniciar aproximadamente 60 projetos no setor rodoviário, além de realizar 13 leilões de rodovias, com potencial para atrair R$ 122 bilhões em investimentos privados. O foco não se restringe apenas à melhoria da qualidade das estradas, mas também visa impulsionar a economia por meio de uma infraestrutura mais eficiente e desenvolvida.

Dentre os projetos destacados estão a restauração de trechos críticos da BR-364/AC, a adequação da BR-135/PI e a duplicação da BR-222/CE. Renan Filho demonstrou otimismo, expressando a expectativa do governo de elevar a condição da malha rodoviária para 80% até o final de 2024, o que representaria um avanço considerável em relação aos índices atuais.

Simultaneamente, o governo concentra esforços no fortalecimento do setor ferroviário, com empreendimentos como a Ferrovia Transnordestina, cujas obras já estão 61% concluídas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância estratégica desta ferrovia para a economia nacional, comprometendo-se a concluir o projeto iniciado durante seu primeiro mandato. A Transnordestina, crucial para o transporte de grãos, minérios e outros produtos, é apenas uma das iniciativas que, em conjunto, devem totalizar R$ 94,2 bilhões em investimentos até 2026.

Além dos setores de transporte, o governo também investe em segurança hídrica, com projetos como o Ramal do Salgado, parte integrante do plano de transposição do Rio São Francisco, que visa beneficiar áreas frequentemente afetadas por secas.

Por meio destes investimentos, o Brasil não apenas busca aprimorar sua infraestrutura de transporte, mas também estimular uma mobilidade mais eficiente e sustentável, impulsionando o desenvolvimento econômico e a integração regional. Essas ações, aliadas a parcerias com o setor privado, representam um avanço significativo rumo a um futuro mais próspero e conectado.