Dr. Heder Murari – Novembro Azul: não deixe de fazer a prevenção! O diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta a possibilidade de cura!

O câncer de próstata é o tumor mais frequente em homens com mais de 50 anos e a segunda principal causa de morte por câncer entre brasileiros. Embora suas causas não sejam completamente conhecidas, o diagnóstico precoce é essencial e pode garantir altas taxas de cura.

👨‍⚕️ Quando iniciar os exames preventivos?

Homens a partir dos 50 anos devem realizar acompanhamento anual com um urologista. Para aqueles com fatores de risco – histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmão ou tio) ou pertencentes à raça negra – é recomendável iniciar o acompanhamento aos 45 anos.

🩸 Exames Essenciais para o Diagnóstico Precoce

PSA: Exame de sangue que mede o nível do Antígeno Prostático Específico. Níveis elevados podem indicar risco de câncer de próstata, mas o PSA sozinho não é suficiente para um diagnóstico definitivo.

Toque Retal: Complementa o PSA e permite que o médico avalie diretamente características da próstata, identificando alterações suspeitas de câncer.

Esses exames combinados conseguem detectar cerca de 90% dos casos de câncer de próstata em estágio inicial, proporcionando a possibilidade de tratamento mais eficaz e menos invasivo.

Quando se confirma alto risco de câncer de próstata, o paciente é submetido a biópsia da próstata, exame que confirma o diagnóstico.

⚠️ Por que o diagnóstico precoce é tão importante?

Detectar o câncer de próstata no início aumenta significativamente as chances de cura, permitindo tratamentos menos agressivos e melhorando a qualidade de vida do paciente.

👉 Não adie seu cuidado! Marque uma consulta com seu urologista e faça da prevenção uma prioridade.

Dr. Heder Murari

Urologista

CRM-GO 6126/ CRM-DF 14240/ RQE 1612 / 11198

Residência Médica em Urologia pela Santa Casa de Misericórdia de Goiás;

Residência Médica em Urologia pela Santa Casa de Misericórdia de Goiás; Especialização em Organização e Procura de Órgãos e tecidos para transplantes, Hospital Clinic de Barcelona;

Aprimoramento em Transplante Renal Pediátrico no Hospital Samaritano.

Pós graduação em Cirurgia Robótica pelo Hospital Albert Einstein em SP.

Atendimentos:

Centro Médico Santa Luzia

Edifício OHB – SHLS 716, Via W3 Sul, Conjunto A – Bloco B, Asa Sul, Brasília, DF.

Edifício OHB

Edifício OHB – SHLS 716, Via W3 Sul, Conjunto A – Bloco B, Asa Sul, 3° Andar, Brasília, DF.

Ambulatório do Hospital Santa Helena

SHL Norte, Lote 09 – Ed. Biosphere Health Center, 2º andar, Brasília, DF.

Hospital Israelita Albert Einstein

Av. Portugal, 1148, St. Marista, Goiânia, GO.