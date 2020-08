Clínica Popular Goiânia – Você já conhece nossa clínica?

A Clínica Gedda possui uma estrutura completa para atender toda a sua família. Contamos com uma equipe de profissionais qualificados em diversas especialidades para realizar consultas e vários tipos de exames. E o melhor sem filas e com preços acessíveis a todos.

Estamos tomando todas as medidas de higiene para o combate do coronavírus e garantir sua segurança no atendimento. Por mais que seja importante o isolamento social, não podemos deixar de lado o cuidado de rotina com a nossa saúde.

Agende sua consulta pelo WhatsApp (62) 99825-6655 ou através do nosso telefone (62) 3202-9999.

Aqui tem o melhor atendimento para você e sua família!

Sobre a Clínica Gedda

A Clínica Gedda possui uma equipe médica especializada que preza pelo atendimento de qualidade.

Atendemos:

-Clínica Geral

-Cardiologia

-Ginecologia

-Oftalmologia

-Urologia

-Dermatologia

-Ortopedia

-Otorrinolaringologia

-Psicologia

Exames:

-Laboratoriais

-Imagem

-Cardiológicos

-Oftalmológicos

-Ginecológicos

-Pulmonares

Nossos contatos:

Contato: (62) 3202-9999

Whatsapp: (62) 99825-6655

Visite nosso site: https://clinicagedda.com.br/

Endereço: Av. Paulo Alves da Costa, N°22, Qd.10, Lt 09/12, Parque Amendoeiras, Goiânia, Goiás

Responsável Técnico:

Dr. Victor Rassi Gedda

CRM-GO 19520