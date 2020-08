Urologista Goiânia – Quais os sintomas do câncer de testículo?

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de testículo é a neoplasia urológica mais comum na população masculina com idade de 20 a 40 anos, representando 5% do total de casos de câncer nos homens brasileiros.

As causas são desconhecidas, porém, alguns fatores podem estar associados ao desenvolvimento da doença, como a permanência do testículo fora do escroto depois do nascimento, histórico familiar, síndromes genéticas raras, traumas crônicos e história da doença no passado.

O primeiro sinal é um nódulo endurecido ou massa escrotal indolor. Por esse motivo o rastreamento é importante e deve ser iniciado através do autoexame (palpação dos testículos), realizado pelo próprio homem.

O tratamento irá depender do estágio da doença, e pode incluir: cirurgia de remoção do testículo afetado, radioterapia e/ou quimioterapia. Apesar de ter grandes chances de cura se diagnosticado na fase inicial, o câncer de testículo cresce muito rápido e possui alto poder de metástase. Por isso, é muito importante realizar consultas e exames regulares com o urologista para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de testículo e outras doenças urológicas.

Para agendamento, informações e dúvidas:

Contato: (62) 3096-3200

Whatsapp: (62) 98210-7233

Visite nosso site: https://drvictorgedda.com.br/

Endereço: Hospital do Rim, Alameda das Rosas, N°2041, Setor Oeste, Goiânia, Goiás.

Dr. Victor Rassi Gedda

-Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica