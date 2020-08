Endocrinologia Goiânia – Você sabia que a Síndrome dos ovários policísticos pode causar infertilidade?

A infertilidade é motivo frequente de consultas no consultório do endocrinologista e a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos (SOP), que cursa com ciclos anovulatórios (falta de ovulação).

Ainda há muito para entender sobre a SOP, mas já sabemos que a resistência à insulina é frequentemente presente na síndrome. Por isso, sobrepeso e obesidade influenciam fortemente no seu desenvolvimento.

Apesar de ter causas multifatoriais, o controle de peso, dieta adequada e prática de atividade física são fatores fundamentais para manter e restaurar a ovulação e a fertilidade.

Agende sua consulta pelo link na biografia ou pelos Contatos do Consultório: (62) 3250-9095 / 3250-9421

Endereço: Rua T 29, N°358, Sala 505, Bueno Medical Center, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

Sobre a Dra Renata Santiago

– Endocrinologista

-CRM-GO 16170 RQE: 10513

-Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Goiás

-Residência de Clínica Médica do Hospital Geral de Goiânia

-Residência de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Base do Distrito Federal.