Clinica Ortopédica Goiânia – Saiba quando é preciso tratar pé chato

A condição popularmente conhecida como “pé chato” se chama, na verdade, pé plano infantil, uma característica bastante comum em crianças e, até mesmo, adultos.

Logo após o nascimento, o pé possui um acúmulo de gordura e os ossos não estão completamente formados, pois as matrizes de cartilagem ainda não estão calcificadas. Nesse período, o pé pode ter um formato plano ou convexo, mas, conforme as crianças crescem, as estruturas ósseas amadurecem e o arco plantar se forma até os 10 anos de idade.Contudo, cerca de 10 a 20% das crianças não passam por esse processo e o pé continua plano até a fase adulta.

Se o pé plano causar dores e estiver associado a rigidez, é comum que ele sobrecarregue outras partes do corpo, como o tornozelo, joelho e até mesmo a coluna. Nesses casos, é preciso consultar um ortopedista para entender qual é a extensão do problema e receber o tratamento adequado, que pode ser conservador ou cirúrgico.

O tratamento conservador do pé chato não corrige o formato do pé, mas sim tem como foco aliviar as dores. Ele consiste em realização de fisioterapia e uso de sapato ortopédico e palmilhas personalizadas para aliviar a dor.

Já a cirurgia costuma ser indicada quando esse tipo de tratamento menos invasivo não é o suficiente. Ela pode ser realizada por meio de diferentes técnicas, que serão recomendadas a partir da avaliação individual do caso. As duas cirurgias mais comuns para correção do pé plano são a Artrorrise e a Osteotomia.

A Artrorrise é um procedimento minimamente invasivo indicado para pacientes que estão em fase de crescimento. É utilizado um parafuso a fim de bloquear o movimento em eversão da articulação entre o tálus e o calcâneo, dois ossos do pé. Assim, ela é capaz de mudar o posicionamento das articulações, garantindo a melhora do formato. Durante o processo de crescimento ocorre um remodelamento do formato do pé e o parafuso é removido.

Já a Osteotomia consiste na realização de alguns cortes nos ossos, a fim de mudar o seu posicionamento. Após isso, o cirurgião utiliza parafusos, pinos e/ou placas para fixação dos ossos. Esse procedimento é indicado para pacientes de todas as idades.

Portanto, para entender se é necessário realizar algum tipo de tratamento para o pé chato, procure um ortopedista!

