Hotelaria para Idosos Goiânia – Mitos e Verdades sobre as ILPIs

As Instituições de Longa Permanência para Idosos, também chamadas de ILPIs, são locais de cuidados específicos com idosos que, diferentes dos asilos, que atendem pessoas de qualquer idade, são especializadas no tratamento de indivíduos na terceira idade, proporcionando cuidados com a saúde física e emocional, além de atividades de lazer para esse grupo.

Esclarecido isso, confira quais são os principais mitos e verdades sobre as ILPIs:

As ILPIs são um lugar de abandono.

MITO! Muito pelo contrário: as ILPIs são instituições que prezam pela qualidade de vida, bem-estar e conforto, suprindo as necessidades de saúde do idoso, sejam elas de ordem física ou emocional.

É nas ILPIs que ocorrem a maior parte dos casos de violência.

MITO! Infelizmente, a maioria dos casos de violência contra idosos ocorre em casa. Nas ILPIs, os profissionais são treinados especialmente para lidar com pessoas dessa faixa etária.

As ILPIs não têm qualidade.

MITO! Atualmente, as instituições de cuidados com idosos têm um grande papel na nossa sociedade e contam com times de profissionais especializados para garantir total suporte aos idosos, visando unicamente seu bem-estar.

Os idosos são cuidados com conforto e segurança nas ILPIs.

VERDADE! Com acompanhamento constante de profissionais capacitados, o conforto e segurança dos idosos é garantido. Além disso, o ambiente é completamente adaptado para pessoas da terceira idade, considerando problemas de saúde e dificuldades de locomoção.

Nas ILPIs são feitas atividades personalizadas para estimular o idoso.

VERDADE! Cada pessoa gosta de coisas diferentes e possui necessidades diferentes. Por isso, nas ILPIs existem diversas atividades para estimular o convívio social e o lazer, considerando a individualidade e limitações dos idosos.

Ao contrário do que os estereótipos propagam, as ILPIs são locais de cuidado e acolhimento, desenhadas para garantir a qualidade de vida e bem-estar dos idosos.

