Hotelaria para Idosos Goiânia – Conheça a relação entre atividade física e saúde mental nos idosos

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prática de exercícios físicos leves a moderados pode retardar os declínios funcionais, contribuindo com o combate da demência e da depressão na terceira idade.

A partir disso, fica claro que há uma forte relação entre as atividades físicas e a saúde mental de idosos. Essa afirmação é corroborada, inclusive, por diversos estudos realizados ao longo dos anos, que verificam que idosos ativos apresentam menor prevalência de doenças mentais do que os não-ativos, além de terem riscos reduzidos de desenvolverem sentimentos depressivos e ansiosos.

Além disso, é importante ressaltar que na terceira idade a prática de exercícios também está ligada à inserção social e ao convívio com outras pessoas, o que por si só já diminui os riscos de desenvolvimento de doenças de origem emocional.

O exercício físico ajuda na liberação de endorfina e serotonina, hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, vitalidade e satisfação, além de contribuir com a coordenação motora, memória e o bom funcionamento do cérebro como um todo, melhorando o desempenho cognitivo e a capacidade funcional do idoso.

Portanto, a atividade física otimiza o funcionamento de todo o corpo, inclusive da mente, e deve ser estimulada em pessoas idosas.

