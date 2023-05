Hotelaria para Idosos Goiânia – Como a alimentação adequada pode prevenir doenças na velhice

A boa alimentação faz parte de um estilo de vida saudável em todas as fases da vida. Com o passar dos anos e o avanço do envelhecimento, muitas pessoas passam a sentir dificuldades para deglutir alimentos, além de sofrerem alterações naturais que fazem com que a imunidade do organismo decaia. Tudo isso reforça a necessidade de garantir uma alimentação adequada para que a saúde do idoso não seja prejudicada.

E para construir um bom plano de dieta na terceira idade, existem três grupos de alimentos que devem ser considerados:

Alimentos energéticos: Fontes de carboidratos e gorduras, como arroz, abacate, salmão e outros. Ajudam a garantir a energia para atividades e o devido funcionamento do organismo.

Alimentos construtores: Fonte de proteínas, cálcio e fibras, como soja, tofu, brócolis, linhaça e outros. Ajudam na recomposição e manutenção dos tecidos musculares e ósseos.

Alimentos reguladores: Fontes de minerais, fibras e vitaminas, como aveia, pera, peixes, leguminosas e muitos. Ajudam na ingestão e absorção de nutrientes.

Vale lembrar, por fim, que muitas doenças crônicas são fruto de maus hábitos, inclusive de alimentação. Se indivíduo teve uma dieta rica em gorduras e açúcares ao longo da vida, pode passar por problemas de saúde como hipertensão, colesterol alto e diabetes na terceira idade.

Isso, além de reforçar a importância do papel preventivo da alimentação saudável, também destaca a sua importância no controle de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, que dependem diretamente de uma nutrição adequada para que ocorra uma melhora no quadro!

