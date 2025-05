5/5 - (7 votos)

A dúvida entre um visual mais chamativo ou natural é comum entre mulheres que buscam aumentar os seios com silicone. O segredo está em entender o perfil e o formato do implante. O perfil determina a projeção para frente e a base da prótese. Já o formato interfere no contorno da mama.

Implantes redondos criam um colo mais aparente e impactante, enquanto os anatômicos resultam em um visual mais sutil. O perfil alto é indicado para quem deseja projeção, e o baixo para quem quer largura sem tanto volume frontal.

A estrutura corporal e o desejo da paciente são fundamentais para o cirurgião indicar a melhor opção.

O Jornal Opinião Goiás trata os temas de estética e saúde com responsabilidade editorial, orientando leitores de Goiânia e todo o estado.

Análise editorial: A popularização da cirurgia de prótese mamária exige informação clara e técnica. O conteúdo ajuda mulheres a fazerem escolhas conscientes e seguras.

Dr. David Santana

Cirurgião Plástico

CRM-GO 6624 / RQE 4814

– Especialização em Cirurgia Plástica pela UERJ;

– Membro Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Consultório Dr. David Santana

Endereço: Av. T- 4, n° 1340, San Charbel Centro de Medicina, Consultório 8, Setor Bueno, Goiânia, Goiás.

WhatsApp: (62) 99800-6990

Visite nosso site: https://drdavidsantana.com.br

Atendimento:

Especial

Unimed

Procedimentos: