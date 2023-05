Clinica de Ortopedia Goiânia – Como é feita a cirurgia para síndrome do túnel do carpo?

Considerada uma doença comum, a síndrome do túnel do carpo é causada pela compressão do nervo mediano, que garante o suprimento nervoso da região externa da mão. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento dessa enfermidade, está: uso repetitivo da mão, obesidade, diabetes e idade avançada. Além disso, mulheres são mais suscetíveis a essa condição.

Os principais sintomas da síndrome do túnel do carpo atingem a área atendida pelo nervo, causando dor, formigamento e perda de sensibilidade na região. Se não tratada corretamente, essa condição pode causar alterações motoras, tornando difícil realizar ações simples como segurar objetos.

Em casos em que a força e flexibilidade do punho e dedos estejam comprometidas, é possível realizar a cirurgia de mão, um procedimento reservado para pacientes que não tiveram melhora através de tratamentos conservadores.

No método convencional, com o objetivo de aliviar a pressão sobre o nervo mediano, o cirurgião realiza uma incisão na palma da mão e, através desse corte, é feita a liberação do ligamento que está causando a compressão nervosa.

No método endoscópico, que é menos invasivo, o cirurgião realiza uma incisão mínima na região do pulso, através da qual é inserida uma câmera que transmite imagens em tempo real, permitindo que o cirurgião realiza a liberação do ligamento para melhorar a compressão.

Seja qual for o método escolhido, é fundamental seguir as recomendações do pós-operatório, que incluem a realização de fisioterapia e repouso das mãos, pois se o paciente utilizar a mão operada precocemente após o procedimento, os riscos de recorrência da síndrome aumentam.

Nesse sentido, vale lembrar que os sintomas causados pela síndrome do túnel do carpo não são aliviados logo após o procedimento, e pode demorar até um ano para que a função da mão seja restaurada. Por isso, evitar movimentos repetitivos e esforços com a mão operada é fundamental para favorecer a melhora da condição.

