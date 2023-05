Urologia Goiânia – Câncer de testículo: qual o principal sintoma?

O câncer de testículo é uma enfermidade que atinge principalmente homens jovens, entre 15 e 35 anos. O principal sintoma é o aparecimento de um nódulo ou caroço no testículo, que pode ser acompanhado de dor ou sensação de peso. É importante ressaltar que nem todos os nódulos testiculares são malignos, mas é fundamental procurar um médico para fazer uma avaliação adequada.

Além disso, outros sintomas podem estar presentes, como:

Inchaço ou desconforto na região;

Dor nas costas ou na barriga;

Aumento ou diminuição do tamanho do testículo;

Alterações na consistência ou textura do testículo.

O diagnóstico é feito mediante exames clínicos e de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada. Em alguns casos, pode ser necessária a realização de uma biópsia para confirmação.

E o tratamento pode incluir cirurgia para remoção do testículo afetado, radioterapia e quimioterapia, variando conforme o estágio da doença e com as características do tumor.

Por fim, vale destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de testículo. Os homens devem realizar regularmente o autoexame testicular, que consiste em verificar a presença de nódulos, alterações no tamanho ou textura do testículo. E caso apresente alguma alteração no testículo procurar o urologista para avaliação.

Faça ao acompanhamento regular com o urologista!

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimentos:

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

WhatsApp: (62) 99999-8707

Acesse o site: https://drbreinerferro.com.br

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419

