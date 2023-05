Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Importância da avaliação de cistos ovarianos com ultrassom

A avaliação de cistos ovarianos é extremamente importante para a detecção precoce e tratamento de possíveis problemas relacionados a essas estruturas. Eles variam em tamanho e tipos, podendo ser benignos ou malignos, e por isso é essencial uma avaliação minuciosa.

O exame de ultrassom transvaginal é o método mais comum para detectar o problema, já que permite uma visualização mais detalhada das estruturas internas do corpo, incluindo os ovários. Durante o exame, um pequeno dispositivo de ultrassom é inserido na vagina, e as ondas sonoras geradas pelo aparelho mostram imagens em tempo real do órgão.

Como é feito o diagnóstico de cistos ovarianos?

Essas imagens podem mostrar a presença de cistos ovarianos, sua localização, tamanho, forma e características. A partir dessas informações, o médico pode fazer um diagnóstico preciso e determinar o melhor curso de tratamento, que pode incluir observação, monitoramento ou cirurgia.

É importante ressaltar que exames regulares são fundamentais para detectar possíveis problemas precocemente e garantir um tratamento eficaz. Por isso, ao suspeitar de qualquer problema relacionado aos seus ovários, não hesite em procurar um profissional de saúde qualificado para uma avaliação completa.

