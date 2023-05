Hotelaria para Idosos Goiânia – A importância do convívio intergeracional para o bem-estar dos idosos

Existe uma ideia, bastante errônea, de que pessoas de gerações diferentes não conseguem conviver muito bem ou criar laços genuínos. Contudo, a realidade é exatamente contrária: o convívio intergeracional é fundamental para o bem-estar, em especial, dos idosos.

O termo “intergeracionalidade” foi criado para exemplificar as relações e interações sociais entre pessoas de diferentes gerações. A troca entre pessoas com grandes diferenças de idade pode trazer benefícios para ambos os grupos.

De acordo com um estudo realizado pela Generations United, em parceria com Eisner Foundation, para os idosos, as atividades em conjunto com crianças ajudam a reduzir o sentimento de solidão. Já para os pequenos, há uma grande contribuição para o conhecimento e educação.

Outras pesquisas sobre o tema revelam que o convívio intergeracional promove a melhora do sistema cognitivo e do humor de idosos, promovendo benefícios como:

Aumento do bem-estar;

Diminuição dos sentimentos de solidão;

Melhora na autoestima;

Mais longevidade;

Fortalecimento de laços e vínculos afetivos;

Melhora de fatores psicossociais;

Sentimento de pertencimento.

Portanto, o convívio com pessoas de diferentes gerações desafia, de forma benéfica, o idoso, estimulando a sua socialização e melhorando a qualidade de vida.

