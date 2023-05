Hotelaria para Idosos Goiânia – Esquecimento é normal?

Com o passar dos anos, a capacidade do cérebro humano de armazenar informações começa a sofrer um processo gradativo de deterioração, portanto, não é completamente incomum que, com o envelhecimento, os idosos passem a ter dificuldades para se concentrar e armazenar algumas informações, contudo, nunca em um nível que comprometa as funções sociais do indivíduo.

Assim, é preciso distinguir o déficit cognitivo associado ao envelhecimento que pode causar esquecimentos eventuais da síndrome demencial, um grupo vasto e distinto de doenças, que apresentam em comum, o declínio cognitivo (perda de memória, acometimento do tato social, distúrbios de linguagem, déficit motor, entre outros), levando à perda da capacidade funcional.

Entre as doenças que causam perda de memória, a doença de Alzheimer é uma das mais conhecidas e atinge 7% dos idosos. Além disso, existem outras condições, como a demência frontotemporal e demência vascular que podem causar a falha da memória e a perda de funções cognitivas.

Portanto, o esquecimento não deve ser considerado como algo normal, devendo ser sempre investigado.

O diagnóstico de demência é clínico! Sendo baseado na história e na avaliação objetiva das funções cognitivas do indivíduo.

Caso o idoso apresente alterações de memória, e outros déficits cognitivos é fundamental procurar a ajuda de um geriatra!

