Clinica Ortopédica Goiânia – Quais são os tipos de entorse de tornozelo?

Uma entorse é caracterizada pelo estiramento ou ruptura dos ligamentos de uma articulação. No tornozelo, esse problema costuma ser provocado por uma lesão nos ligamentos laterais e é bastante comum em atletas que praticam esportes de contato ou alto impacto.

Em geral, após uma entorse no tornozelo, os sintomas irão variar de acordo com o grau da entorse, que será definido através da extensão de danos causados e pelo número de ligamentos afetados:

Entorse de tornozelo grau 1: Não há grandes danos. O paciente costuma sentir dores leves e um pouco de sensibilidade.

Entorse de tornozelo grau 2: Há rompimento parcial dos ligamentos. O paciente costuma apresentar dor moderada, inchaço e dificuldade para firmar o pé no chão.

Entorse de tornozelo grau 3: Há rompimento total de ligamentos. O paciente sente dor intensa, inchaço, contusões, geralmente não conseguindo andar.

Além da diferenciação por grau, também é possível distinguir as entorses no tornozelo de acordo com o tipo de torção:

Entorse em eversão: quando o pé é virado para dentro, afetando o lado interno do tornozelo.

Entorse em inversão: quando o pé é torcido para fora, afetando o lado externo do tornozelo.

Entorse em rotação: quando o pé é rotacionado, para dentro ou para fora, em maior amplitude, afetando amplamente os movimentos.

No grau 1, o tratamento costuma ser feito através de repouso, elevação dos pés e aplicação de gelo no local. Já no grau 2, é recomendado que o paciente tenha os mesmos cuidados que no grau 1, mas, se necessário, podem ser utilizadas muletas para locomoção se o indivíduo estiver com dificuldades para firmar o pé no chão.

Por fim, em entorses de grau 3, é preciso fazer a imobilização completa por uso de gesso ou botas imobilizadoras. Também é indicado o uso de anti-inflamatórios e sessões de fisioterapia.

Para receber o diagnóstico adequado quanto ao tipo de entorse e garantir o tratamento ideal, consulte um ortopedista na Clínica Ortotrauma Samaritano.

