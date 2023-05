Oftalmologia Goiânia – Glaucoma: conheça os sintomas e saiba como prevenir

Você sabe o que é Glaucoma?

Glaucoma é uma lesão progressiva do nervo óptico, frequentemente associada à pressão ocular elevada, e que pode levar à perda irreversível da visão.

O grande problema do glaucoma é que ele não apresenta sintomas nos estágios iniciais da doença, sendo muitas vezes suspeitado no exame clínico de rotina através do exame oftalmológico cuidadoso.

A lesão ao nervo é progressiva comprometendo principalmente a visão periférica, atingindo a visão central por último. Pacientes nos estágios mais avançados possuem o que chamamos de visão de túnel.

Existe tratamento, e quanto mais precoce ele for iniciado melhor o prognóstico visual.

Consulte o oftalmologista regularmente!

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

