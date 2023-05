Nutrologia Goiânia – Como desenvolver seu tecido muscular?

Para desenvolver o tecido muscular, para gerar a hipertrofia muscular, é necessário desenvolver alguns pilares. Um deles é o treinamento resistido (de força) bem feito através da musculação que promove o crescimento do volume do músculo, aumento na força e resistência do corpo, além de estimular a produção e liberação de testosterona e GH.

Outro pilar essencial é a alimentação adequada com aporte de micronutrientes (vitaminas e minerais) e macronutrientes (proteínas de boa biodisponibilidade, bons carboidratos e gorduras boas). Também não podemos esquecer da importância do intestino saudável para que possamos absorver, digerir e metabolizar de forma adequada e eficiente tudo que estamos ingerindo.

O sono de qualidade também é fundamental para ajudar a manter a massa magra e regenerar as fibras musculares. É durante a fase de sono profundo que ocorrem as funções restaura e reparo celular (extremamente importante na construção e crescimento das fibras musculares) além da liberação noturna de hormônios como a testosterona e GH

Para obter uma boa performance esportiva e atingir a hipertrofia o perfil hormonal e o metabolismo devem estar regulados, assim como os marcadores inflamatórios.

Alinhar, adequar e individualizar a suplementação também faz toda a diferença para alcançar os objetivos de cada paciente, de maneira mais eficiente e assertiva.

O médico capacitado consegue fazer o diagnóstico completo das necessidades de cada paciente, elaborando um plano personalizado, capaz de potencializar a performance esportiva e hipertrofia muscular de maneira saudável, longeva e sustentável.

Alcance resultados satisfatório de hipertrofia com o acompanhamento de um médico capacitado.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

