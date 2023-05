Clinica de Ortopedia Goiânia – Hérnia de disco: você conhece os sintomas?

A lesão chamada “hérnia de disco” é uma condição que acomete diferentes regiões da coluna (cervical, torácica ou lombar). Entre as principais causas para sua ocorrência estão: envelhecimento, sedentarismo, obesidade, má postura ou realização de exercícios físicos de maneira inadequada.

Esse problema é bastante comum na população, mas deve ser tratado corretamente para que seja possível evitar complicações e garantir a restauração da qualidade de vida, visto que a hérnia de disco causa fortes dores. Os sintomas da condição variam e podem ser mais ou menos intensos a depender da área afetada e o grau do problema, mas, de forma geral, incluem:

Dor cortante nas costas;

Dor que persiste por mais de dois meses;

Fraqueza nas pernas;

Dificuldade para manter a coluna ereta;

Sensação de crepitação na coluna;

Dificuldades para se locomover;

Dores de cabeça, na região da nuca e nos ombros;

Dormência e fraqueza nos músculos dos braços e pernas.

Se os sintomas forem identificados, é preciso consultar um especialista para receber o diagnóstico e ser encaminhado para o tratamento mais adequado. Em alguns casos é necessário cirurgia, as quais temos as seguintes:

Cirurgia tradicional (discectomia simples): procedimento no qual é feito uma incisão na pele do paciente para alcançar a coluna vertebral e realizar a retirada do fragmento do disco que está fora do lugar. A depender da gravidade do caso, pode ser feito a substituição de todo o conteúdo do disco por um espaçador ou prótese.

Microcirurgia (microdiscectomia): procedimento menos invasivo, através do qual é realizado uma pequena incisão com um microscópio cirúrgico, que irá garantir a magnificação microscópica e permitir a remoção do disco ou fragmentos discais com precisão, além de cauterizar os nervos próximos da hérnia para aliviar a dor.

Cirurgia endoscópica: técnica minimamente invasiva através da qual é inserido um endoscópio por uma pequena incisão na pele, permitindo que o cirurgião visualize toda a área afetada. A partir disso, é possível remover parte da hérnia que está pressionando o nervo, aliviando a dor e outros sintomas.

O ortopedista irá indicar qual é a técnica cirúrgica mais adequada para cada caso. Consulte um especialista e receba o tratamento mais apropriado!

