Centro de Imagem Aparecida de Goiânia – Importância do ultrassom transvaginal após descoberta da gestação

O ultrassom transvaginal é um exame que utiliza ondas sonoras para produzir imagens secundárias dos órgãos reprodutivos femininos. Após a descoberta da gravidez, é importante que a mulher realize essa avaliação, pois ela consegue confirmar a presença do embrião no útero, determinar o tempo gestacional, analisar o desenvolvimento fetal, detectar possíveis anomalias, entre outras informações importantes para o acompanhamento.

Como é realizado o ultrassom para acompanhamento gestacional?

Durante o procedimento, a mulher é posicionada na maca com as pernas abertas e um transdutor em forma de tubo é inserido no canal vaginal. O aparelho emite ondas sonoras de alta frequência que atravessam os tecidos e retornam como ecos, que se transformam em imagens. O exame é indolor e geralmente não causa desconforto, embora algumas mulheres possam sentir um leve incômodo durante a inserção do transdutor.

É importante ressaltar que o ultrassom transvaginal na gestação deve ser realizado por um profissional qualificado e experiente, a fim de garantir a precisão e confiabilidade dos resultados.

Agende seu ultrassom transvaginal no Centro de Imagem São Silvestre.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

– Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Tomografia Aparecida de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Doppler Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Goiânia, Goiás, Destaque, Manchetes, Saúde, Notícias, Centro de Diagnóstico, Centro de Diagnóstico por Imagem em Aparecida de Goiânia, Consultas em Aparecida de Goiânia, Punções guiadas por USG Aparecida de Goiânia, Radiografia Digital Aparecida de Goiânia