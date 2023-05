Hotelaria para Idosos Goiânia – Como a tecnologia pode melhorar a qualidade de vida dos idosos

A cada ano que passa, a tecnologia se evolui, mas muito se engana quem pensa que apenas os mais novos se beneficiam das inovações. Hoje, os idosos estão mais conectados, seja em decorrência de sua vontade de se manterem atualizados ou, ainda, reflexo de uma necessidade criada pela pandemia e o período de isolamento social, quando os aparelhos tecnológicos eram nossas únicas opções para mantermos contato com entes queridos.

Sendo assim, a tecnologia passou a fazer parte do dia a dia dos idosos e pode apresentar diversos benefícios para sua qualidade de vida. Confira alguns deles:

Facilita a socialização

Com a internet, é possível manter a comunicação com pessoas em qualquer lugar do mundo. Portanto, para idosos que muitas vezes sentem solidão, ela pode ser uma forte aliada.

Ajuda a melhorar funções cognitivas

Com a tecnologia é possível se manter mentalmente ativo sem muitos esforços. Com aparelhos digitais, os idosos podem jogar, se manter informados, ler , aprender coisas novas e muito mais. Tudo isso ajuda a evitar a perda de funções cognitivas e doenças como o Alzheimer.

Simplifica o atendimento médico

A terceira idade é conhecida por ser a população que mais necessita de cuidados médicos e, com a tecnologia, os atendimentos são realizados com muito mais facilidade através do teleatendimento. Além disso, também existem aplicativos para lembrá-los de tomar medicação e realizar outras tarefas indispensáveis.

Garante mais independência

Hoje é possível resolver quase tudo através da internet e os idosos também sabem disso. Nesse sentido, a tecnologia os ajuda a realizar atividades e resolver problemas sem precisar da ajuda de outras pessoas, fazendo com que eles tenham mais autonomia.

Considerando todos esses benefícios, a tecnologia deve fazer parte da vida dos idosos, trazendo mais facilidades para o seu dia a dia!

