Cirurgião Geral Goiânia – Quando é indicada a colecistectomia?

A colecistectomia é a cirurgia de retirada da vesícula biliar e está indicada nos seguintes casos:

Vesícula não realiza sua função que é armazenar e concentrar a bile, descarregando-a no duodeno, durante o processo de digestão;

Colecistolitíase (pedras na vesícula);

Colecistite aguda alitiásica (inflamação da vesícula biliar sem a evidência de cálculos no seu interior);

Cólica biliar;

Infecção;

Pólipos.

Existem algumas opções cirúrgicas para a remoção da vesícula biliar que são: a colecistectomia aberta ou convencional e a via laparoscópica. A colecistectomia aberta hoje é pouco utilizada por ser um procedimento mais invasivo e que aumenta os riscos de infecção.

Uma das melhores opções é a colecistectomia por videolaparoscopia, que por meio de 3 a 4 pequenas incisões no abdômen do paciente (de aproximadamente 0,5 a 1 cm) por onde são introduzidos equipamentos cirúrgicos e uma pequena câmera de vídeo, que guiará o procedimento. A câmera de vídeo transmite em tempo real a imagem aumentada do campo cirúrgico em um monitor, permitindo ao cirurgião uma boa visão da cirurgia para manipular os equipamentos durante a cirurgia.

Em casos de suspeita de problemas na vesícula, procure ajuda médica!

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

Dr. Guilherme Lamboglia, Cirurgião geral Goiânia, Clínica de Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgião Geral em Goiás, Cirurgia Goiânia, Colecistectomia Goiânia, Hernioplastia Goiânia, Cirurgia de Hérnia Goiânia, Cirurgia de útero Goiânia, Cirurgia de retirada do útero Goiânia, Remoção de ovário Goiânia, Ooforectomia Goiânia, Vasectomia Goiânia, Laqueadura Goiânia, Postectomia Goiânia, Cirurgia Fimose Goiânia, Videolaparoscopia Goiânia, Cirurgia de hemorroida Goiânia, Hemorroidectomia Goiânia, Exérese de Lesões de Pele Goiânia, Cirurgia de pedra na vesícula Goiânia, Cirurgia de Cisto Pilonidal Goiânia