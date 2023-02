Cirurgião Geral Goiânia – Diferença entre histerectomia e miomectomia

A histerectomia é a cirurgia de retirada do útero que pode ser indicada em casos de mioma uterino, dor pélvica, sangramento uterino anormal, endometriose, câncer de colo de útero e prolapso uterino, quando o útero se move para baixo da vagina, devido a fragilidade dos músculos do assoalho pélvico. O procedimento cirúrgico pode ser realizado por meio de videolaparoscopia, por via vaginal ou pela cirurgia aberta através de um corte similar ao de uma cesariana.

Na histerectomia por via laparoscópica é feita com pequenos furos no abdome para a inserção dos instrumentos cirúrgicos e uma câmera e fonte de luz na ponta, que transmite as imagens de dentro do abdome para uma tela na sala de cirurgia.

A decisão de fazer a remoção do útero, será com base na patologia, na decisão do médico, na idade da mulher e no desejo de engravidar da paciente, já que a retirada do útero causa infertilidade.

Nos casos de miomas outra opção de tratamento é a miomectomia. Trata-se da remoção cirúrgica apenas do mioma que está alojado no útero, preservando o órgão da paciente. É indicada nos casos de miomas grandes, com crescimento rápido e quando apresentam sintomas como sangramento aumentado, cólica menstrual, dor abdominal, infertilidade, aumento do volume abdominal e sintomas compressivos na bexiga ou intestino. Geralmente é indicada para as mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar ou ainda não engravidaram até os 40 anos.

Se você tem miomas uterinos, agende sua consulta para avaliarmos as alternativas de tratamento para seu caso.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

