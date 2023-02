Principais complicações da hernia inguinal se não tratada

Hérnia inguinal é causada pela passagem de conteúdo da região abdominal através de um orifício para região da virilha surgindo uma protuberância.

As principais complicações da hérnia inguinal são o encarceramento e estrangulamento da hérnia. O encarceramento ocorre quando o volume do conteúdo da hérnia aumenta rapidamente, de forma que a hérnia não retorne mais para o abdome. Geralmente causa muita dor e pode inclusive provocar uma obstrução intestinal, caso uma alça do intestino delgado esteja presa dentro da hérnia.

Entretanto, o estrangulamento da hérnia é a complicação mais grave por causar uma interrupção do suprimento sanguíneo da alça intestinal herniaria devido aumento súbito do conteúdo da hérnia. Esta situação é uma emergência cirúrgica, já que em poucas horas pode ocorrer necrose da alça e perfuração do intestino.

Hérnias de médio e grande porte, que podem apresentar alças intestinais são as que causam mais complicações.

O único tratamento é a cirurgia que pode ser feita por via aberta ou via laparoscópica, que atualmente é a mais utilizada por ser minimamente invasiva. A técnica utiliza pequenas incisões por onde são inseridos os instrumentos cirúrgicos e uma câmera que capta as imagens em alta resolução para um monitor de vídeo. Além de menor cicatrizes, a hernioplastia via laparoscópica proporciona menos dor e recuperação mais rápida ao paciente.

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

