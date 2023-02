Cirurgião Geral Goiânia – Quais as causas e sintomas da hérnia inguinal?

Hérnia inguinal é causada pelo enfraquecimento dos músculos do abdômen, acarretando a saída de parte do intestino da parede muscular abdominal na região da virilha, formando uma protuberância. Este sintoma, que é o principal se torna mais evidente quando se tosse ou se faz esforço. Outros sintomas presentes são: dor ou desconforto na virilha ao levantar-se, curvar-se ou levantar peso; sensação de peso na virilha e dor que irradia para os testículos, no caso dos homens.

Algumas situações predispõem o aparecimento da hernia inguinal como: aumento da pressão abdominal, por tosse crônica ou prisão de ventre; levantamento de objetos pesados; gravidez; obesidade e defeitos congênitos na região abdominal, no caso das crianças.

O tratamento definitivo é cirúrgico através da hernioplastia inguinal. A cirurgia pode ser feita de forma clássica em que é feito um corte na região da hérnia ou pela laparoscopia. Nesta técnica são realizados apenas 3 pequenos cortes, por onde são inseridos a câmera para visualização das estruturas e instrumentos cirúrgicos. Tem se a opção de colocar ou não uma tela sintética, que reforça a musculatura da área evitando assim a formação de uma nova hérnia. Os benefícios da hernioplastia por videolaparoscopia é permitir uma recuperação mais rápida, e de maneira geral com menos dor.

Em casos de suspeita de hérnia inguinal, procure ajuda médica!

Dr. Guilherme Lamboglia

Cirurgião Geral

CRM 18204 / RQE 13812

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC;

Especialista em Cirurgia Videolaparoscópica.

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99918-8601

Telefone: (62) 3645-3100

Endereço:

Hospital Santa Lúcia – Praça, Av. Cel. Joaquim Lúcio, 28 – Setor Campinas, Goiânia.

Acesse o site: https://drguilhermelamboglia.com.br

Atendimento:

Particular

Convênios

Cirurgias:

Colecistectomia VLP

Histerectomia VLP

Hernioplastia VLP

Laqueadura VLP

Ooforectomia VLP

Hemorroidectomia

Exérese de Cisto Pilonidal

Exérese de Lesões de Pele

Postectomia

Vasectomia

Dr. Guilherme Lamboglia, Cirurgião geral Goiânia, Clínica de Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgia Geral em Goiânia, Cirurgião Geral em Goiás, Cirurgia Goiânia, Colecistectomia em Goiânia, Hernioplastia em Goiânia, Cirurgia de Hérnia em Goiânia, Cirurgia de útero em Goiânia, Cirurgia de retirada do útero em Goiânia, Remoção de ovário Goiânia, Ooforectomia em Goiânia, Vasectomia em Goiânia, Laqueadura em Goiânia, Postectomia em Goiânia, Cirurgia de Fimose em Goiânia, Videolaparoscopia em Goiânia, Cirurgia de hemorroida em Goiânia, Hemorroidectomia em Goiânia, Exérese de Cisto Pilonidal em Goiânia, Exérese de Lesões de Pele em Goiânia, Cirurgia de hernia Goiânia, Cirurgia de pedra na vesícula Goiânia, Cirurgia de Cisto Pilonidal Goiânia