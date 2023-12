Brasil bate recorde com 78 novos mercados em 39 países no primeiro ano do Governo Lula

O governo federal recebeu com entusiasmo, na última sexta-feira (29), a notícia da abertura do mercado do Butão para as exportações brasileiras de carne de aves. Esse anúncio marca o encerramento de 2023 com um impressionante total de 78 novos mercados em 39 países, superando significativamente os números dos últimos quatro anos: em 2019 foram 35 novos mercados em 22 países, em 2020 foram 74 em 24 países, em 2021 foram 77 em 33 países e, em 2022, foram 53 em 26 países.

“Esse recorde, com as recentes aberturas de mercado, é o resultado da revitalização do diálogo internacional e das relações diplomáticas, lideradas pelo presidente Lula e pelo ministro Carlos Fávaro. Isso cria novas oportunidades para os produtores do agronegócio brasileiro exportarem uma ampla variedade de produtos e acessarem destinos até então inexplorados, gerando renda e empregos em todo o país”, enfatizou Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Entre os mercados mais destacados do ano estão as exportações de carne bovina brasileira para o México e de carne suína para a República Dominicana, além da exportação de algodão brasileiro para o Egito e de frutos de mamão “papaya” para o Chile.

As concessões sanitárias concedidas por cada país parceiro são resultado dos esforços do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na elaboração de informações técnicas e nas negociações internacionais que culminaram em acordos de requisitos sanitários e fitossanitários, permitindo a comercialização desses produtos e parcerias ao longo do ano.

Também é digno de destaque o papel das adidâncias agrícolas, que desempenharam um papel fundamental na identificação de oportunidades para a comercialização de produtos nacionais, na atração de investidores estrangeiros e na superação de barreiras às exportações brasileiras.

Além das conquistas nos mercados externos, as equipes do Ministério obtiveram êxitos importantes, como a suspensão do embargo à importação de carne bovina brasileira pela China, após a confirmação de um caso isolado e atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (mal da “vaca louca”), bem como o reconhecimento da certificação oficial de qualidade do algodão brasileiro pelo mercado chinês.

No Chile e em Cuba, foram celebrados acordos de cooperação para a adoção do sistema de “pre-listing” para a habilitação de estabelecimentos exportadores.

No Reino Unido, houve a retomada plena do sistema de habilitação de estabelecimentos pela autoridade do país exportador (pre-listing) e a retirada dos controles reforçados na inspeção britânica de carregamentos de produtos de origem animal do Brasil.

Quanto ao comércio brasileiro com o Butão, de janeiro a novembro deste ano, o Brasil registrou exportações no valor de aproximadamente US$ 3,09 milhões para esse país, quase o dobro do total exportado durante todo o ano de 2022. A carne foi o principal destaque entre os produtos enviados.

Esses resultados notáveis são o resultado de uma colaboração eficaz entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).