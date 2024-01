Novos diretores do Banco Central assumem cargos e se preparam para participar do próximo Copom

Hoje, terça-feira (2), é um dia marcante para o Banco Central (BC) do Brasil, pois os economistas Paulo Picchetti e Rodrigo Alves Teixeira tomam posse como diretores da instituição. Aprovados pelo Senado em dezembro, eles assumirão papéis cruciais dentro do BC. Paulo Picchetti se tornará o novo diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, enquanto Rodrigo Alves Teixeira assumirá a Diretoria de Administração.

Com a assinatura do termo de posse, esses dois diretores agora estão aptos a participar da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), agendada para os dias 30 e 31 de janeiro. Além dessas nomeações, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, anunciou um remanejamento na diretoria da instituição.

Paulo Picchetti substituirá Fernanda Guardado, cujo mandato encerrou-se em 31 de dezembro. No caso da Diretoria de Administração, Carolina de Assis Barros foi realocada para a Diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Essa mudança substitui o ex-diretor Maurício Moura, cujo mandato também expirou em 31 de dezembro.

Trajetórias notáveis marcam a carreira desses dois novos diretores. Rodrigo Alves Teixeira, funcionário de carreira do BC, possui uma extensa formação acadêmica, com graduação, mestrado e doutorado em economia pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, ele é professor do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Seu currículo inclui experiências anteriores, como diretor adjunto da Diretoria de Relações Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e trabalho na Assessoria Econômica do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como no gabinete da Secretaria do Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Por outro lado, Paulo Picchetti, professor pesquisador da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), possui um mestrado em Economia pela USP e um doutorado em Economics pela University of Illinois-System. Ele tem mais de duas décadas de experiência na produção de estatísticas econômicas e já conduziu pesquisas para o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre-FGV), com foco especial em métodos quantitativos em economia.

Além das mudanças mencionadas, é importante lembrar que, de acordo com a Lei Complementar 179, que estabeleceu a autonomia do Banco Central, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a diretora de Relacionamento, Carolina de Assis Barros, e o diretor de Regulação, Otávio Ribeiro Damaso, permanecerão em seus cargos até 31 de dezembro de 2024, encerrando seus mandatos neste ano. Este é um momento de transição significativo para a instituição, com novas lideranças prontas para assumir papéis-chave na condução da política monetária e econômica do país.