Banco Central revela que Goiás alcançou recorde histórico em atividade econômica

Em um marco histórico, o estado de Goiás registrou, em dezembro de 2023, o ponto mais alto de sua atividade econômica desde o início dos registros em 2003. O Banco Central, por meio do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), anunciou um impressionante crescimento econômico goiano de 6,1% ao longo do ano, o mais significativo em mais de uma década. Em comparação, o crescimento econômico médio do Brasil se situou em 2,4% no mesmo período.

Com este resultado, Goiás se posicionou como o segundo estado brasileiro com o maior crescimento em 2023, ficando apenas atrás do Paraná, que teve um avanço de 7,8%. Este desempenho notável também superou a média de crescimento da região Centro-Oeste, que foi de 5,8%, segundo dados do Instituto Mauro Borges (IMB).

O governador Ronaldo Caiado atribuiu este sucesso à eficiente gestão estadual, destacando que o respeito ao dinheiro público e uma administração responsável são cruciais para melhorar a qualidade de vida da população. “É uma excelente notícia para todos nós, goianos, ver o estado prosperar a este nível, evidenciando os benefícios de uma gestão competente”, disse Caiado.

Adriano da Rocha Lima, Secretário-Geral de Governo, também celebrou os resultados positivos, enfatizando que eles refletem os investimentos estratégicos e o compromisso da gestão com o desenvolvimento econômico de Goiás. “Esses números são o resultado direto de nossas ações focadas no crescimento sustentável do estado”, comentou Lima.

Erik Figueredo, diretor-executivo do IMB, destacou a importância dos dados compilados no IBCR, antecipando que os números finais do PIB estadual, que devem ser divulgados em breve, confirmarão o crescimento próximo a 6%. “Esses resultados validam nossas previsões e o trabalho contínuo para fortalecer a economia de Goiás”, afirmou Figueredo.

No detalhamento das variações, Goiás viu um aumento de 11,7% na comparação interanual de dezembro de 2023 com o mesmo mês do ano anterior, significativamente acima da média nacional de 1,4%. Além disso, na análise mensal com ajuste sazonal, o estado teve um aumento de 1,9% de novembro para dezembro de 2023, superando o crescimento de 0,8% observado no restante do país.