Hotelaria para Idosos Goiânia – Cigarro é um dos principais vilões para a saúde em todas as idades

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, sendo um hábito relacionado com mais de 50 doenças.

Além do tabaco, cigarros dos mais diversos tipos (papel, cachimbo, charuto, palha e etc.) também possuem diversas outras substâncias e ingredientes tóxicos que podem causar prejuízos para o organismo, como por exemplo:

Danos aos pulmões e as vias respiratórias;

Formação de placas nas artérias, aumentando a pressão arterial e diminuindo o fluxo sanguíneo;

Interferência na circulação sanguínea, aumentando o risco de problemas vasculares;

Enfraquecimento do sistema imunológico.

Portanto, o tabagismo está associado a uma série de doenças graves, como câncer de pulmão, doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais (AVCs), doenças respiratórias crônicas, entre outras.

Sendo assim, evitar fumar em todas as idades é uma das melhores decisões que uma pessoa pode tomar para melhorar sua saúde e reduzir o risco de desenvolver várias doenças.

