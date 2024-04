Avanços Históricos: Goiás Registra Queda Drástica nos Índices de Criminalidade

Goiás comemora uma notável redução na criminalidade e um fortalecimento significativo das forças policiais. Durante uma reunião marcante com os líderes da Segurança Pública do Estado, o governador Ronaldo Caiado revelou uma queda significativa nos índices de crimes em Goiás, atingindo uma redução de até 89,8%. Este progresso extraordinário, apresentado recentemente, reflete os esforços persistentes e estratégicos do estado desde 2019, resultando em melhorias substanciais em diversas categorias de crimes, incluindo uma queda de 89,8% nos roubos de veículos e de 10,5% nos casos de estupro.

Renato Brum, secretário de Segurança Pública de Goiás, atribuiu esses resultados impressionantes a uma abordagem colaborativa e bem estruturada adotada nos últimos cinco anos, com o objetivo não apenas de manter, mas também de acelerar o ritmo dessa redução. A violência contra as mulheres também recebeu destaque especial, com a expansão dos canais de denúncia e apoio às vítimas, fortalecendo a rede de proteção por meio de programas como o “Goiás por Elas”, que oferece assistência financeira e acesso a serviços do governo para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica.

Além disso, a Segurança Pública de Goiás receberá um reforço com a inclusão de 669 novos policiais militares, que completaram o Curso de Formação de Praças. Essa adição ao efetivo policial foi celebrada em uma cerimônia realizada em Goiânia, onde a primeira-dama Gracinha Caiado, coordenadora do Goiás Social, elogiou a qualidade de vida e a liberdade garantida aos cidadãos goianos, resultado do trabalho incansável e do compromisso dos novos policiais com a segurança e o bem-estar da comunidade.

A formatura dos policiais não apenas marca o término de um período de treinamento intensivo, mas também o início de suas jornadas como defensores dedicados da ordem pública. O vice-governador Daniel Vilela e o comandante-geral da PMGO, André Avelar, destacaram a importância do serviço policial como um compromisso sagrado com o povo de Goiás, enfatizando o papel crucial dos novos oficiais na manutenção da paz e na promoção da segurança em todo o estado.

Este período também representa avanços significativos na valorização das forças de segurança, incluindo a redução do tempo necessário para a promoção de soldados, uma medida anunciada pelo governador Caiado que beneficia 1.704 militares e reconhece o serviço excepcional e o sacrifício dos profissionais de segurança e seus familiares.

As políticas adotadas pelo governo de Goiás demonstram um compromisso profundo com a melhoria da segurança pública e têm contribuído para a notável redução dos índices de criminalidade, posicionando o estado como um exemplo de eficácia e dedicação na área de segurança pública em todo o Brasil.