Produção Industrial de Goiás Alcança Novo Recorde em Crescimento

Em novembro de 2023, os indicadores da Produção Industrial de Goiás atingiram um marco histórico, conforme revelado pela Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) destacam o notável desempenho do setor industrial do estado. Registrando um índice recorde de 114 pontos na Pesquisa Industrial Mensal (PIM), Goiás superou seu próprio recorde anterior de outubro de 2019, que era de 111,7 pontos, marcando um aumento significativo de 16,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e demonstrando uma robustez notável no setor industrial goiano.

Quatro setores se destacaram nesse crescimento extraordinário: vestuário, com um impressionante aumento de 426%; fabricação de veículos automotores, com 31%; produtos químicos, com 22%; e indústria alimentícia, com 17,8%. Além disso, o setor do agronegócio, de grande importância para a economia do estado, também alcançou produção recorde em 2023.

Enquanto o crescimento industrial nacional estagnava, Goiás continuava a se destacar, demonstrando um crescimento industrial consistente e contínuo nos últimos três anos, evidenciando ganhos significativos de produtividade. Em 2023, a atividade industrial goiana expandiu-se em 6,1% no acumulado do ano, sendo o terceiro maior índice no país, liderado pelos setores de metalurgia (16,7%), produtos químicos (12,2%) e alimentícios (8,8%). Esse aumento anual representou o crescimento mais substancial em 13 anos, destacando a robustez da economia do estado.

Em dezembro, a produção industrial de Goiás apresentou um crescimento interanual de 22%, o melhor resultado para esse mês na última década. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelas indústrias de vestuário, coque, derivados de petróleo e extração mineral.

O governo estadual, representado pelo secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, e pelo diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo, enfatizou o compromisso contínuo de apoiar o setor industrial. Essa estratégia inclui incentivos para atrair novas indústrias e fortalecer as já existentes, visando potencializar o crescimento econômico de Goiás.

Esse progresso reflete-se também na balança comercial do estado, que em 2023 registrou o maior saldo desde 1997, e na produção industrial, com dez aumentos consecutivos, resultando em um crescimento de 7,3% nos 12 meses até fevereiro de 2024.

Com um desempenho consistentemente superior à média nacional, Goiás não só se destaca como um exemplo de desenvolvimento industrial sustentável, mas também como um impulsionador do crescimento econômico do Brasil. Essa trajetória de sucesso, marcada pelo alto desempenho em vários setores, posiciona Goiás como uma potência no cenário industrial nacional e promete um futuro repleto de oportunidades tanto para a população local quanto para o país como um todo.