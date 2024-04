Aparecida de Goiânia: Transformações Marcantes Sob a Gestão do Prefeito Vilmar Mariano

A cidade de Aparecida de Goiânia está passando por significativas transformações sob a liderança do prefeito Vilmar Mariano. Nos últimos 11 anos, a cidade registrou um notável crescimento econômico de 192%, resultado de um planejamento estratégico eficaz e investimentos consistentes em setores vitais como saúde, educação e infraestrutura.

A administração municipal tem se destacado por sua dedicação ao cuidado com a população e pela promoção de um desenvolvimento sustentável. O prefeito Vilmar Mariano e sua equipe têm liderado diversas iniciativas que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores. Entre essas ações, destacam-se o apoio ao transporte coletivo e a realização de mutirões de serviços que beneficiam todas as áreas da cidade, consolidando uma política pública inclusiva e eficaz.

Uma das principais iniciativas é o ambicioso Programa Aparecida 100 Anos, que visa revitalizar mais de 300 quilômetros de malha asfáltica, pavimentar 17 bairros e construir novos bueiros, além do desenvolvimento de eixos estruturantes cruciais para a cidade. Sob a coordenação do prefeito e do secretário de Infraestrutura, Mário Vilela, esse projeto está em andamento, com um orçamento de R$ 505 milhões financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF).

A revitalização de importantes vias urbanas, como a Avenida Rio Verde, tem sido uma prioridade, com a implementação de iluminação LED, semáforos inteligentes e espaços dedicados ao lazer e à caminhada, melhorando consideravelmente o ambiente urbano. Além disso, a abertura de novos corredores viários tem contribuído para melhorar a mobilidade e facilitar a conexão entre diferentes comunidades.

Essas obras abrangentes refletem o compromisso da administração municipal com uma infraestrutura de qualidade, atendendo às necessidades de mobilidade, segurança e bem-estar dos cidadãos. A gestão atual tem transformado Aparecida de Goiânia em um exemplo de desenvolvimento urbano e social, estabelecendo um padrão de excelência na história da cidade. Os impactos positivos dessa administração são visíveis em toda a cidade, e as perspectivas para o futuro são ainda mais promissoras, consolidando Aparecida como um modelo de desenvolvimento sustentável e humano.