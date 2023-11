Agehab estende Programa de Aluguel Social para famílias com pessoas deficientes

A Agência Goiana de Habitação (Agehab), representando o Governo de Goiás, lançou um edital para a extensão do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, destinado exclusivamente a famílias que possuam um membro com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou dentro do espectro autista. A solicitação para permanecer no programa deve ser feita após o recebimento da 15ª parcela e até 60 dias antes do término estipulado do benefício (entre a 15ª e 16ª parcela).

O término do benefício é determinado pelo pagamento da última parcela das 18 parcelas, cada uma no valor de R$ 350. Excepcionalmente, ex-beneficiários desligados antes da publicação do edital e aqueles cujos benefícios serão encerrados nos próximos 60 dias terão um prazo estendido por mais 60 dias para solicitar a prorrogação. Alexandre Baldy, presidente da Agehab, afirmou: “O governador Ronaldo Caiado decidiu manter o benefício para famílias com membros deficientes, reconhecendo e sensibilizando-se com a situação de vulnerabilidade em termos de saúde”.

A comprovação para solicitar a prorrogação requer a apresentação de um relatório ou laudo médico que certifique a deficiência, com a especificação do CID (Classificação Internacional de Doenças) ou do transtorno do espectro autista (TEA), com validade máxima de 60 dias. Além disso, são necessários documentos como o resumo do Cadastro Único (CADÚnico) e comprovante de residência atualizado. Um modelo de Laudo de Avaliação Médica para Fins de Prorrogação de Benefício está disponível no site da Agehab. O Aluguel Social é um auxílio do Governo de Goiás no valor de R$ 350, concedido por 18 meses para uso exclusivo no pagamento de aluguel.