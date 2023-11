Governador Caiado lidera missão oficial na China para consolidar investimentos em Goiás

O governador Ronaldo Caiado e sua equipe do Governo de Goiás estão em missão oficial na China, onde visitaram as instalações da CMOC, uma empresa de mineração de nióbio e fosfato localizada na província de Henan. Essa mineradora já está presente nas cidades goianas de Catalão e Ouvidor, ambas na região Sudeste do estado. A meta do governador é promover mais empregos, renda e oportunidades qualificadas para os habitantes locais, enfatizando o avanço técnico e competitivo dos goianos.

A visita oficial à sede da empresa asiática visa solidificar as negociações para a expansão das operações da companhia em solo goiano. No mês passado, representantes da multinacional estiveram em Goiás e acertaram investimentos adicionais de R$ 3 bilhões na área de mineração. Segundo Caiado, esses investimentos representam um avanço econômico para toda a região onde a empresa atua.

Além da busca por parcerias com a CMOC, a comitiva do Governo de Goiás busca firmar acordos com os governos das províncias chinesas e outras empresas. A intenção é cooperar internacionalmente e investir em programas estratégicos tanto do governo quanto da comunidade empresarial. Atualmente em Xangai, o grupo se deslocou para a província de Henan para a visita à CMOC.

Durante esta viagem, também serão oficializados acordos para a instalação de pelo menos duas grandes empresas em Goiás, bem como parcerias nas áreas de mineração, educação, pesquisa e cultura com os chineses. Com uma agenda intensa em quatro cidades da China, incluindo visitas a multinacionais, universidades e reuniões com líderes políticos e econômicos do país, essa missão internacional marca um momento histórico de investimentos, modernização e inovação tecnológica em Goiás.

No sábado, a comitiva visitou o Centro de Exposições de Planejamento Urbano de Xangai e, na próxima terça-feira, está prevista a visita às instalações da Huawei na província de Shenzhen, com acordos planejados para pesquisa e desenvolvimento na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) e certificação profissional.

A missão oficial à China conta com a participação dos secretários de Governo, Infraestrutura e Indústria e Comércio, além da diretora geral da Organização das Voluntárias de Goiás. Também fazem parte da comitiva o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, prefeitos de várias cidades do estado, deputados estaduais e representantes de diferentes setores da economia goiana.