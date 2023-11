Goiás registra mais de 28 mil novas empresas

No decorrer dos 10 primeiros meses de 2023, o Estado de Goiás testemunhou a criação de impressionantes 28.398 novos CNPJs. Esse notável marco, alcançado a meros dois meses do encerramento do ano, coloca Goiás no caminho para superar seu próprio recorde histórico, estabelecido em 2021, com 33.082 novas empresas registradas. Essas informações foram fornecidas pela Junta Comercial de Goiás (Juceg).

O presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, está otimista quanto à possibilidade de atingir esse recorde no último mês do ano. Com apenas 4.685 empresas a serem registradas para igualar a marca histórica, e uma média mensal de 2.840 novas constituições empresariais neste ano, Siqueira afirma: “Se considerarmos a média, alcançaremos esse feito com tranquilidade, pois a superamos. Além disso, devemos levar em conta que estamos nos aproximando das festas de fim de ano, um período em que as pessoas se sentem motivadas a empreender devido ao pagamento do 13º salário e ao aumento das compras relacionadas às festividades de Natal e Réveillon. Portanto, o cenário é altamente favorável.”

O balanço acumulado de 2023 também revela detalhes interessantes: dos 28.398 novos negócios criados em Goiás, 13.050 deles contam com mulheres no quadro societário, e 1.358 possuem um capital social superior a R$ 500 mil.

Atualmente, Goiás abriga um total de 1.095.457 empresas distribuídas em seus municípios, com aproximadamente 31,64% delas concentradas na capital, Goiânia (335.788). Aparecida de Goiânia (80.905), Anápolis (64.204), Rio Verde (34.635), Valparaíso de Goiás (24.391) e Luziânia (23.907) também se destacam como cidades com um elevado número de empreendimentos no estado.

No mês de outubro, os setores que mais testemunharam a abertura de novos negócios em Goiás incluem “serviços combinados de escritório e apoio administrativo” (274 empresas), “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios” (185 empresas), “comércio varejista de bebidas” (183 empresas), “preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente” (171 empresas) e “treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial” (179 empresas).

Além disso, em outubro, Goiás manteve sua liderança no ranking de abertura de novas empresas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme dados divulgados pelo governo federal através do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim). O Estado do Ceará ficou em segundo lugar, com 2.246 empresas registradas, enquanto Mato Grosso ocupou a terceira posição, com 2.104 novos empreendimentos.