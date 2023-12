Vereadora Kátia, de Goiânia, destaca papel crucial das cidades em debate sobre mudanças climáticas na COP 28

Na 28ª Conferência do Clima da ONU (COP 28), realizada em Dubai, a vereadora Kátia (PT), representante da Câmara de Goiânia, participou ativamente de um relevante debate sobre Urbanização e Mudanças Climáticas. A parlamentar goiana acompanhou o ministro das Cidades, Jader Filho, representando o Governo Federal durante a conferência.

O evento reuniu mais de mil participantes, incluindo mais de 40 autoridades ministeriais de diversos países nas áreas de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Edmilson Rodrigues (Psol), prefeito de Belém – cidade-sede da COP 30 em 2025 – também marcou presença. A reunião contou ainda com a participação de cerca de 200 representantes de governos locais, autoridades municipais, organizações multilaterais, nacionais e subnacionais, bancos de desenvolvimento, setor privado e organizações da sociedade civil.

O debate sobre as questões climáticas abordou a complexidade crescente a cada edição da COP, envolvendo temas como a proteção de florestas, o cuidado com fontes hídricas e a preservação da biodiversidade, incluindo povos indígenas. No centro das discussões, destaca-se cada vez mais o papel crucial das cidades e dos centros urbanos nesse contexto.

Kátia, conhecida por seus projetos ambientais em Goiânia, como a Expedição do Meia Ponte e a proposta que assegura o direito de vida ao rio, enfatizou o desafio que as cidades enfrentam para se prepararem para as adaptações climáticas e a mitigação da emissão de gases de efeito estufa. A vereadora ressaltou a importância da preservação de áreas verdes nos centros urbanos, a recuperação de nascentes e matas ciliares, além do reflorestamento de áreas degradadas.

Kátia, uma das principais vozes contra o projeto de lei que reduzia áreas de preservação nas margens de córregos e rios em Goiânia, destacou que as mudanças climáticas afetam diretamente a população urbana, principalmente a população mais vulnerável em áreas de risco. A vereadora defendeu a garantia de infraestrutura necessária nas cidades, incluindo moradia, saneamento básico, transporte público eficiente e limpo, e qualidade do ar, como elementos cruciais para melhorar as condições climáticas dos centros urbanos.

A vereadora reforçou a afirmação de Jader Filho, que declarou que “se queremos falar de justiça climática, precisamos falar de justiça urbana”. Para Kátia, “não haverá justiça climática sem justiça social, sem combate à fome e à justiça urbana. A cidade deve ser para todas as pessoas”, concluiu.