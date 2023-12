Concerto Natalino da Orquestra Filarmônica de Goiás na Basílica de Trindade neste sábado

Para aqueles que perderam a oportunidade de apreciar o Concerto de Natal da Orquestra Filarmônica de Goiás no Centro Cultural Oscar Niemeyer, uma nova chance se apresenta no próximo sábado, dia 09 de dezembro, às 19h. Desta vez, o evento musical ocorrerá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. Sob a regência da maestra Mariana Menezes, a Filarmônica promete encantar o público com composições natalinas tradicionais.

O repertório inclui obras como “Christmas Overture” e “Christmas Rhapsody,” que receberam arranjos especiais de um dos integrantes da orquestra, Freddy Portilho. Além disso, a apresentação contará com peças como “Sleigh Ride” (Passeio de Trenó) de Wolfgang Mozart e “Water Music” (Música Aquática) de Frideric Handel.

A iniciativa de realizar concertos em cidades da região metropolitana de Goiânia faz parte do projeto de democratização de acesso à música erudita da Orquestra Filarmônica de Goiás. O objetivo é estar cada vez mais próxima da população, proporcionando concertos e atividades que se conectem culturalmente com a plateia.

Reconhecida internacionalmente como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) por meio da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. A gestão da escola é realizada pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Evento: Concerto de Natal da Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: Sábado, 09 de dezembro, às 19h

Local: Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade